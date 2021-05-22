Едгар Камінський розповів, як реагує на публічні висловлювання Слави
Популярна українська співачка Слава Камінська часто дає інтерв'ю, в яких ділиться думками про колишнього чоловіка. Едгар зізнався, що часто йому неприємно чути негативні висловлювання в його бік.
Про це він розповів вперше за довгий час в інтерв'ю Славі Дьоміну для програми "Слава+" на YouTube-каналі" Люкс ФМ" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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Чоловік дуже обурений чутками, які починають з'являтися після інтерв'ю Слави. Він вважає деякі звинувачення в мережі необґрунтованими і вигаданими.
"Я від них в шоці. Навіть не знаю, чому. Починаю гортати свою сторінку, Може я себе якось так поводжу? І я не знаю чому мене вважають якимось деспотом, нарцисом, узурпатором, хамом. Я точно знаю, що я не такий, 100%", - запевнив Едгар.
Едгар Камінський також прокоментував розлучення зі співачкою. Едгар зізнався, що рішення прийняв не спонтанно, а дуже довго все зважував. Про свій вчинок він не шкодує, адже не бачив вже майбутнього з виконавицею.
"Не хотів ні спілкуватися, ні бачитися. Але я бачу, що там майбутнього не буде, і це травмонебезпечно для дітей. В силу свого характеру, я зміг прийняти таке рішення, і я знаю, що зробив правильно", – поділився хірург.
Нагадаємо, Сміюха з "НеАнгелів" разом з Камінською зворушили українців навіть після розпаду групи.
Як Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" після трагічного удару звернулася до українців.
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