Едгар Камінський розповів, як реагує на публічні висловлювання Слави

Популярна українська співачка Слава Камінська часто дає інтерв'ю, в яких ділиться думками про колишнього чоловіка. Едгар зізнався, що часто йому неприємно чути негативні висловлювання в його бік.

Про це він розповів вперше за довгий час в інтерв'ю Славі Дьоміну для програми "Слава+" на YouTube-каналі" Люкс ФМ" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік дуже обурений чутками, які починають з'являтися після інтерв'ю Слави. Він вважає деякі звинувачення в мережі необґрунтованими і вигаданими.

"Я від них в шоці. Навіть не знаю, чому. Починаю гортати свою сторінку, Може я себе якось так поводжу? І я не знаю чому мене вважають якимось деспотом, нарцисом, узурпатором, хамом. Я точно знаю, що я не такий, 100%", - запевнив Едгар.

Едгар Камінський також прокоментував розлучення зі співачкою. Едгар зізнався, що рішення прийняв не спонтанно, а дуже довго все зважував. Про свій вчинок він не шкодує, адже не бачив вже майбутнього з виконавицею.

"Не хотів ні спілкуватися, ні бачитися. Але я бачу, що там майбутнього не буде, і це травмонебезпечно для дітей. В силу свого характеру, я зміг прийняти таке рішення, і я знаю, що зробив правильно", – поділився хірург.

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