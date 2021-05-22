Эдгар Каминский рассказал, как реагирует на публичные высказывания Славы

Популярная украинская певица Слава Каминская часто дает интервью, в которых делится мыслями о бывшем муже. Эдгар признался, что часто ему неприятно слышать негативные высказывания в его сторону.

Об этом он рассказал впервые за долгое время в интервью Славе Демину для программы "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Мужчина очень возмущен слухами, которые начинают появляться после интервью Славы. Он считает некоторые обвинения в сети необоснованными и выдуманными.

"Я от них в шоке. Даже не знаю, почему. Начинаю листать свою страницу, может я себя как-то так веду? И я не знаю почему меня считают каким-то деспотом, нарцисом, узурпатором, хамом. Я точно знаю, что я не такой, 100%", - заверил Эдгар.

Эдгар Каминский также прокомментировал развод с певицей. Эдгар признался, что решение принял не спонтанно, а очень долго все взвешивал. О своем поступке он не жалеет, ведь не видел уже будущего с исполнительницей.

"Не хотел ни общаться, ни видеться. Но я вижу, что там будущего не будет, и это травмоопасно для детей. В силу своего характера, я смог принять такое решение, и я знаю, что сделал правильно", – поделился хирург.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" вместе с Каминской тронули украинцев даже после распада группы.

Как Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" после трагического удара обратилась к украинцам.

Также Politeka сообщала, что горе потрясло Славу Каминскую из "НеАнгелов", звезда рассказала о потере.