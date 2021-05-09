Экс-вокалистка "НеАнгелов" Слава Каминская растревожила откровением

У 36-летней певицы на днях случилось горе в семье, после болезни умер отец Виталий Кузнецов. Подробности трагедии звезда не стала раскрывать, зато посвятила папе трогательные строки. Об отце Каминской известно немного. Родители развелись, когда она была еще маленькой. Воссоединилась звезда с отцом в прошлом году. Отношения их складывались очень тепло.

Исполнительница сделала новый пост, опубликовав в Инстаграм свое черно-белое фото, передает Politeka.net. В подписи Слава обратилась к украинцам, поблагодарив за поддержку и объяснив, почему "больше ни слова об этом".

"Спасибо всем за тёплые слова! Не хочу мусолить эту тему — это неправильно, но все же не могу сдержать себя. Да, мы с папой мало общались, да, его практически не было в моей жизни, да, я его любила и люблю, и буду любить всегда! <...> Генетику не сотрёшь, и это продолжение своего отца я вижу и буду видеть в своих детях. Я очень сильно переживаю, что за время, которое мы боролись с болезнью, я не нашла моральных сил и не приехала к нему😭 Все житейские вопросы — это ничто, по сравнению с вашими близкими. И, к сожалению, час Х наступает внезапно. Лежу в комнате второй день и не реагирую ни на что. Кому-то нужно быть сильным, даже когда хочется казаться слабым😭. Больше ни слова об этом. Реально больно очень! Папа, спасибо тебе за меня и за наше продолжение. Я не оставила нашу фамилию, но носила твою, когда была ребёнком, а им была долго❤️ люблю ❤️", - излила душу певица.

Пользователи с трепетом отреагировали на ее обращение:

"Малышка моя, обнимаю тебя всем сердцем❤️❤️❤️❤️ Держись🙌🏼"

"Слава, мои соболезнования..."

"Слава, вы прекрасная и мудрая женщина! Когда боль утихнет вы сможете говорить. Отдыхайте ❤️"

"Мы перестаем быть детьми, когда уходят родители( Это неизбежно...и мы уйдем...у каждого свое время🙌Обнимаю❤️"

Напомним, Каминская после распада "НеАнгелов" объявилась на "Мастер Шеф": "А ты готовить то умеешь?".

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" с красавцем в постели спровоцировала скандал: "Зачем праздник паскудить".