Известная украинская певица и бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская рассказала о большой потере в своей семье

Звезда сообщила о смерти своего отца. Соответствующим постом она поделилась в своем Инстаграм 7 мая. Об этом пишет Politeka.net.

Слава не стала раскрывать причину трагедии, однако, судя по ее посту, она предполагала, что это может произойти. Так, Каминская призналась, что очень боялась потерять отца.

«Папа...ты мне сегодня снился...Спасибо, что пришёл попрощаться. Я так боялась, что этот день когда-нибудь настанет. Ты навсегда останешься в моей памяти, в моих детях. Папа...», - написала певица.

Она поделилась архивными фотографиями со своим отцом.

Стоит отметить, что об отце Славы практически ничего неизвестно. Они с ее матерью развелись, когда певица была маленькой, после чего она долгое время не общалась с отцом. Они воссоединились в прошлом году, когда Каминская познакомила отца со своими детьми. Несмотря на это, их отношения были теплыми.

В комментариях к посту Славы отметились многие знаменитости, которые выразили свои соболезнования. Среди них оказались Владимир Остапчук, его жена Кристина Горняк, Леся Никитюк, Эльвира Газанова и другие.

Написала ей и бывшая коллега по дуэту «НеАнгелы» Вика Смеюха.

«Мои искренние соболезнования. Это большая потеря. Помни, ты не одна», - говорится в ее комментарии.

Поклонники также стараются поддержать певицу.

«Соболезную Вам...У вас теперь мощный ангел-хранитель на небесах!», «Боже мой, Слава Витальевна, Вы только держитесь. Соболезнования», «Соболезную. Светлая память», - пишут люди.

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