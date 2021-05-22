Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала, як знімала Настю Каменських

Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк є однією з найпопулярніших фотографів України. Красуня обожнює ефектні образи, вражаючи сміливими роботами. Цього разу дівчина взялася за Настю Каменських, показавши результат роботи в Instagram.

На фото Настя позувала в червоній сукні з корсетною частиною і величезним декольте. Доповнила образ Каменських стильною зачіскою з чубчиком. Красуня руками взялася за талію, додаючи особливої іскри фотографії.

"Обожнюю свою роботу і моїх друзів в кадрі.

ДО РЕЧІ, назріло питання: а кам ви мріяли б працювати, якби не величезна кількість «але» — неважливо яких. Пишіть в коментах-обговоримо цю справу в сторіз", - написала Плакидюк під фото

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау", "коли робота в кайф, це круто", "червоне вино вже в школі співають на дискотеці".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Настя Каменських в блискучих нарядах розповіла, що хотіла вкласти в свій новий кліп.

21 травня артистка порадувала шанувальників новим кліпом на пісню «червоне вино». Увечері, коли багато фанатів вже встигли подивитися відео, в своєму Instagram вона поділилася постом, в якому трохи докладніше розповіла про цю роботу.

Нагадаємо, Каменських в корсеті і з чубчиком переплутали з підопічною Потапа Андраде

А ще Politeka писала, що розповніла Каменських зважилася на кардинальні зміни, чесні фото

Також Politeka повідомляла, що Каменських у червоному корсеті і з "вампірськими" очима потішила екс-дружину позитиву



