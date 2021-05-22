Популярна українська ведуча Катя Осадча, яка нещодавно оголосила про швидке поповнення, знялася в модній фотосесії

Не так давно стало відомо, що вагітна зірка не тільки не сидить на місці, але ще й активно бере участь в різних проектах. Телеведуча встигла знятися не в одному шоу, з'їздити на тематичні вечори і навіть презентувала спеціальну колекцію речей, розроблених разом з Андре Таном.

Щоб привернути увагу до даного відкриття, артистка навіть влаштувала тематичну фотосесію в модному одязі. Майстерно приховуючи вагітний живіт, щаслива Осадча блищала в новому для себе стилі.

"Радію, що наша з Андре Таном колекція #andretanxкатяосадча стала такою популярною. Ці сукні, блузи, капелюхи - крутий подарунок собі до нового сезону. Я не можу виділити фаворитів, люблю все. А який лук вам подобається? Вже приміряли?» - пише телеведуча під кадрами.

Фанати відреагували:

"Вітаю! Дуже красиво і елегантно 🤍; колекція дійсно чудова, кожен образ неймовірний👏❤; дуже красиві все👏; прекрасна 💞; дуже красива колекція🔥; дуже красиво!; дуже мило🤗 🍒 💗; 2 і 5 фото сукні супер. А ціна?; Всі образи бездоганні. Треба бігти, поки не розкупили🤗 💜».

Раніше ведуча написала в своєму Instagram про переваги відпочинку в Туреччині і зазначила, що Туреччина - країна величезна, з двома морями. Ця фраза викликала бурю емоцій фоловерів, які знають географію.

На фото Катя сидить у білій футболці, тримає на руках піджак в салоні літака і дивиться у вікно, а на іншому фото позує на камеру. На телеведучій немає ні грама макіяжу, а волосся закладені в простий пучок.

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