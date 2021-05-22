Танцівниця Ілона Гвоздьова зворушила шанувальників трепетними фото новонародженого сина

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня показала в соцмережі кілька яскравих кадрів свого новонародженого сина Домініка.

На нових фото дрібненький син Ілони зображений на підлозі, схоже він тільки вчиться повзати. Як відомо, сина хореограф народила в жовтні минулого року, він став другою дитиною в сім'ї танцівниці та її чоловіка Івана Хомячука. Малюк одягнений в милу піжаму, на одному з фото він захопленого гриземо своє брязкальце.

У підписі до фотографій Гвоздьова написала: "Давно не було в стрічці мого Домініка. Він вже зовсім дорослий хлопчик у мене, в його очах потопаю, від посмішки розчулююся, від обіймів розчиняюся". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нову публікацію Ілони, засинаючи її малюка компліментами, багато відзначили, що малюк дуже схожий на свою маму-танцівницю. "Ой, як схожий на маму", "Копія мами", "Схожий на вас", "Дуже схожий на Вас, Ілона! Солодкий хлопчик", "Дуже красивий хлопчик", "Мамина копія", "Солодкий малюк", - пишуть в коментарях.

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