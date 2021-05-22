Танцовщица Илона Гвоздева растрогала поклонников трепетными фото новорожденного сына

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В этот раз звездная красотка показала в соцсети несколько ярких кадров своего новорожденного сына Доминика.

На новых фото меленький сын Илоны запечатлен на полу, похоже он только учится ползать. Как известно, сына хореограф родила в октябре прошлого года, он стал вторым ребенком в семье танцовщицы и ее мужа Ивана Хомячука. Малыш одет в милую пижамку, на одном из фото он увлеченного грызем свою погремушку.

В подписи к фотографиям Гвоздева написала: "Давно не было в ленте моего Доминика. Он уже совсем взрослый мальчик у меня, в его глазах утопаю, от улыбки умиляюсь, от объятий растворяюсь". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новую публикацию Илоны, засыпая ее малыша комплиментами, многие отметили, что малыш очень похож на свою маму-танцовщицу. "Ой, как похож на маму", "Копия мамы", "Похожий на вас", "Очень похож на Вас, Илона! Сладкий мальчик", "Очень красивый мальчик", "Мамина копия", "Сладкий малыш", - пишут в комментариях.

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