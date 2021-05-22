Український співак, лідер гурту Dzidzio Міхіл Хома вразив кадрами перевтілення
Так, на останніх знімках, які артист розмістив у себе в Instagram, він представлений в образі літнього чоловіка, передає Politeka.net.
Треба сказати, що гримери дуже добре потрудилися, тому що Дзідзьо не схожий сам на себе: у нього сиве волосся і борода, а також видно зморшки.
Все це затіяно заради нового комедійного фільму, який готує артист. Він називає "Де гроші?".
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Історія фільму така: бідний піаніст потрапляє в загадковий будинок старої Багачки, де всі шукають гроші. Для того, щоб знайти гроші, треба пройти квест.
"Неймовірна історія нашого нового фільму, занурить Вас в цікавий квест, в якому головне знайти відповідь на питання «Де гроші?",- наголошується в публікації.
Шанувальники здивовані і заінтриговані одночасно. Вони пишуть, що з нетерпінням чекають прем'єру фільму, а також вихваляють роботу гримерів.
"Доно Дзідзіоно",
"Браво гримерам",
"Крутий макіяж",
"Вже з нетерпінням чекаю фільму",
"Вау",
"Справжній Аль Капоне",
"Ось це образ", - пишуть в мережі.
Зазначимо, що раніше Дзідзьо здивував новиною про розлучення зі своєю дружиною Ярославою, з якою прожив майже 20 років у шлюбі.
Дзідзьо і Ярослава зізналися, що вже давно прийняли рішення розлучитися і майже рік не живуть разом. Зараз подружжя перебуває в процесі розлучення, проте його точну дату вони не називали.
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