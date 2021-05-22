Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут похвалилася, як помітно підросла її молодша дочка Євдокія

Як відомо, багатодітна мати Ольга Фреймут не часто показує своїх молодших дітей, проте цього разу зробила виняток.

У розділі "сторіс" Instagram телеведуча показала свою молодшу дочку Євдокію, якій зовсім скоро виповниться 4 роки.

Як розповіла Ольга, дівчинка пішла зі своїм дідусем ловити рибу і довго не поверталася.

Стривожена мати почала кликати свою дочку, а прийшовши на ставок вона побачила, як Євдокія в червоній кепці сидить з вудкою біля дідуся. У відрі видна наловлена риба.

Як зізналася Ольга, рибу потім вони випустили.

До цього Оля вирішила в мікроблозі Instagram розповісти, як правильно сидіти. Красуня сиділа на лавочці в плащі, закинувши ногу за ногу. Це і стало темою розмови Фреймут у відео:

"Я думаю, правильно сидіти так, як комфортно", " крім звичайної етики - ще етика здоров'я. "Нога за ногу" - це шкідливо для хребта і попереку, як мінімум ...", "Схрещувати ноги не можна, погано для кровообігу", " спасибі Олечка. цікава порада.Ви Шикарно виглядаєте", " Правильно сидіти - не закидаючи ногу на ногу або щось змінилося в етикеті?) ",- відповіли в мережі.

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