Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут похвасталась, как заметно подросла ее младшая дочь Евдокия

Как известно, многодетная мать Ольга Фреймут не часто показывает своих младших детей, однако в этот раз сделала исключение.

В разделе «сторис» Инстаграм телеведущая показала свою младшую дочь Евдокию, которой совсем скоро исполнится 4 года.

Как рассказала Ольга девочка отправилась со своим дедушкой ловить рыбу и долго не возвращалась.

Встревоженная мать принялась звать свою дочь, а придя на пруд она увидела, как Евдокия в красной кепке сидит с удочкой возле дедушки. В ведре видна наловленная рыба.

Как призналась Ольга, рыбу потом они выпустили.

До этого Оля решила в микроблоге Инстаграм рассказать, как правильно сидеть. Красотка сидела на лавочке в плаще, закинув ногу за ногу. Это и стало темой разговора Фреймут в видео:

"Я думаю, правильно сидеть так, как комфортно", "Кроме обычной этики - еще этика здоровья. "Нога за ногу" - это вредно для позвоночника и поясницы, как минимум ...", "Скрещивать ноги нельзя, плохо для кровообращения", "Спасибо Олечка. интересный совет.Вы Шикарно выглядите", "Правильно сидеть - не закидывая ногу на ногу или что-то поменялось в этикете?)", - ответили в сети.

Напомним, Фреймут рассмешила Остапчука, который любит троллить ведущую за ее этикет

А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут запрыгнула на спину мужу-гендиректору, показав неожиданное фото

Также Politeka сообщала, что Фреймут показала редкие кадры с младшей дочерью, не обошлось без казусов