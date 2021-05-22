Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут похвасталась, как заметно подросла ее младшая дочь Евдокия
Как известно, многодетная мать Ольга Фреймут не часто показывает своих младших детей, однако в этот раз сделала исключение.
В разделе «сторис» Инстаграм телеведущая показала свою младшую дочь Евдокию, которой совсем скоро исполнится 4 года.
Как рассказала Ольга девочка отправилась со своим дедушкой ловить рыбу и долго не возвращалась.
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Встревоженная мать принялась звать свою дочь, а придя на пруд она увидела, как Евдокия в красной кепке сидит с удочкой возле дедушки. В ведре видна наловленная рыба.
Как призналась Ольга, рыбу потом они выпустили.
До этого Оля решила в микроблоге Инстаграм рассказать, как правильно сидеть. Красотка сидела на лавочке в плаще, закинув ногу за ногу. Это и стало темой разговора Фреймут в видео:
"Я думаю, правильно сидеть так, как комфортно", "Кроме обычной этики - еще этика здоровья. "Нога за ногу" - это вредно для позвоночника и поясницы, как минимум ...", "Скрещивать ноги нельзя, плохо для кровообращения", "Спасибо Олечка. интересный совет.Вы Шикарно выглядите", "Правильно сидеть - не закидывая ногу на ногу или что-то поменялось в этикете?)", - ответили в сети.
Напомним, Фреймут рассмешила Остапчука, который любит троллить ведущую за ее этикет
А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут запрыгнула на спину мужу-гендиректору, показав неожиданное фото
Также Politeka сообщала, что Фреймут показала редкие кадры с младшей дочерью, не обошлось без казусов