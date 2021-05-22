Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала, як веселиться у вільний час

У 51 рік виконавиця домоглася дуже багато чого і на досягнутих цілях зупинятися не збирається. Щоб довести, як сильно вона захоплена танцями, зірка навіть ходила на навчання через роль у фільмі, в якому знімалася рік тому. Поповнити знання Лопес допомогли танці на пілоні.

Спортивними та латиноамериканськими танцями артистка займається у вільний час. Також вона тренується вранці і ходить на йогу. Справа в тому, що зірка вважає: здоровий спосіб життя - це рух і запорука красивої шкіри. Моложавого іміджу зірці також надає правильний догляд за собою.

Як видно в ролику, не так давно відзнятому самої Лопес і показаному в Instagram фанатами, зірка може завжди виглядати стильно. У насиченому смарагдовому комбінезоні Лопес танцювала перед об'єктивом, завзято посміхаючись і плавно рухаючи стегнами.

"Левиця повинна полювати", - пише один з коментаторів в Instagram.

Наряди з блискіток, короткі сукні з паєтками і сіточкою, що викликає макіяж і максимум деталей – все це про стиль Дженніфер перед публікою. Як видно на одному з фото, представленому на фан-акаунті, не так давно Лопес відвідала захід, блищаючи там у світлому вбранні з блискучою вишивкою і з досить глибоким декольте, мало не до самого пупка.

Фішка Лопес в тому, щоб не дати фанатам дізнатися, як вона буде виглядати без макіяжу і накладних волосся (Дженніфер вже багато років носить перуки, ховаючи короткі локони під ними). Причому над зачісками зірка особливо не мучиться-залишає волосся розпущеним, але злегка завитим в локони.

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