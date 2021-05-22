Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала, как веселится в свободное время

В 51 год исполнительница добилась очень многого и на достигнутых целях останавливаться не собирается. Чтобы доказать, как сильно она увлечена танцами, звезда даже ходила на обучения из-за роли в фильме, в котором снималась год назад. Пополнить знания Лопес помогли танцы на пилоне.

Спортивными и латиноамериканскими танцами артистка занимается в свободное время. Также она тренируется по утрам и ходит на йогу. Дело в том, что звезда считает: здоровый образ жизни - это движение и залог красивой кожи. Моложавого имиджа звезде также придает правильный уход за собой.

Как видно в ролике, не так давно отснятом самой Лопес и показанном в Инстаграм фанатами, звезда может всегда выглядеть стильно. В насыщенном изумрудном комбинезоне Лопес сплясала перед объективом, задорно улыбаясь и плавно двигая бедрами.

"Львица должна охотиться", - пишет один из комментаторов в Инстаграм.

Наряды из блесток, короткие платья с пайетками и сеточкой, вызывающий макияж и максимум деталей – все это о стиле Дженнифер перед публикой. Как видно на одном из фото, представленном на фан-аккаунте, не так давно Лопес посетила мероприятие, блистая там в светлом наряде с блестящей вышивкой и с довольно глубоким декольте, чуть ли не до самого пупка.

Фишка Лопес в том, чтобы не дать фанатам узнать, как она будет выглядеть без макияжа и накладных волос (Дженнифер уже много лет носит парики, пряча короткие локоны под ними). Причем над прическами звезда особо не мучится – оставляет волосы распущенными, но слегка завитыми в локоны.

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