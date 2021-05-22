Відомий український телеведучий Володимир Остапчук знову пожартував над своєю колегою Ольгою Фреймут

Як передає Politeka.net, Фреймут продовжує вести свою рубрику про етикет, даючи українцям корисні поради. А Остапчук не може пройти повз найцікавіші з них. Він записує пародії на поради зірки, чим викликає фурор в мережі. При цьому сама Фреймут відноситься до пародій з гумором.

Цього разу Володимир перезняв пораду про те, як їсти морозиво. Його спосіб вийшов трохи непристойним.

"Як правильно їсти морозиво?",- підписав пародію Остапчук.

У коментарях шанувальники оцінили вдалий жарт.

"В голос, просто в голос. І морозиво захотілося)", "вогонь", "Красунчик", "Дружина це бачила?", "Ну Остапчук)) ну прикаліст, "Цікаво, Оля бачить ці відео», «Походу я завжди їла неправильно», «це дуже смішно», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Остапчука і Фреймут пов'язує загальна програма. Коли Ольга пішла з телеканалу "1+1", вести її передачу «Інспектор міста» віддали Остапчуку. В одному з інтерв'ю Фреймут зізналася, що не дивилася передачу з телеведучим, тому що не любить дивитися, як хтось інший веде її проекти.

Нагадаємо, що Фреймут розсмішила Остапчука, який любить тролити ведучу за її етикет: кадри вже в мережі.

Як повідомляла Politeka, Фреймут навчила, як правильно ходити на побачення і кому платити: "не замовляйте найдешевше".

Також Politeka писала, що Фреймут взялася знову повчати українців, торкнувшись важливої теми:"чекаємо відповіді Володі Остапчука".