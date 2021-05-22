Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук снова подшутил над своей коллегой Ольгой Фреймут

Как передает Politeka.net, Фреймут продолжает вести свою рубрику про этикет, давая украинцам полезные советы. А Остапчук не может пройти мимо самых интересных из них. Он записывает пародии на советы звезды, чем вызывает фурор в сети. При этом сама Фреймут относится к пародиям с юмором.

В этот раз Владимир переснял совет о том, как есть мороженное. Его способ получился немного неприличным.

«Как правильно есть мороженное?», - подписал пародию Остапчук.

В комментариях поклонники оценили удачную шутку.

«В голос, просто в голос. И мороженое захотелось)», «Огонь», «Красавчик», «Жена это видела?», «Ну Остапчук)) ну прикалист», «Интересно, Оля видит эти видео», «Походу я всегда ела неправильно», «Это очень смешно», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Остапчука и Фреймут связывает общая программа. Когда Ольга ушла с телеканала «1+1», вести ее передачу «Инспектор города» отдали Остапчуку. В одном из интервью Фреймут призналась, что не смотрела передачу с телеведущим, потому что не любит смотреть, как кто-то другой ведет ее проекты.

Напомним, что Фреймут рассмешила Остапчука, который любит троллить ведущую за ее этикет: кадры уже в Сети.

Как сообщала Politeka, Фреймут научила, как правильно ходить на свидания и кому платить: "Не заказывайте самое дешевое".

Также Politeka писала, что Фреймут взялась снова поучать украинцев, коснувшись важной темы: "Ждем ответа Володи Остапчука".