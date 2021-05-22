Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук снова подшутил над своей коллегой Ольгой Фреймут
Как передает Politeka.net, Фреймут продолжает вести свою рубрику про этикет, давая украинцам полезные советы. А Остапчук не может пройти мимо самых интересных из них. Он записывает пародии на советы звезды, чем вызывает фурор в сети. При этом сама Фреймут относится к пародиям с юмором.
В этот раз Владимир переснял совет о том, как есть мороженное. Его способ получился немного неприличным.
«Как правильно есть мороженное?», - подписал пародию Остапчук.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Неузнаваемый Крутоголов из "Дизель шоу" перешел к угрозам в адрес украинцев: "Я не Дорофеева, но..."
Появилось видео с моментом падения самолета в Беларуси: "Думали, что бомба взорвалась"
Не стало знаменитого актера, которого обожали миллионы детей: "Абсолютный гений"
Ударили ножом и сбежали: возле Привоза девушки напали на парня, фото
В комментариях поклонники оценили удачную шутку.
«В голос, просто в голос. И мороженое захотелось)», «Огонь», «Красавчик», «Жена это видела?», «Ну Остапчук)) ну прикалист», «Интересно, Оля видит эти видео», «Походу я всегда ела неправильно», «Это очень смешно», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что Остапчука и Фреймут связывает общая программа. Когда Ольга ушла с телеканала «1+1», вести ее передачу «Инспектор города» отдали Остапчуку. В одном из интервью Фреймут призналась, что не смотрела передачу с телеведущим, потому что не любит смотреть, как кто-то другой ведет ее проекты.
Напомним, что Фреймут рассмешила Остапчука, который любит троллить ведущую за ее этикет: кадры уже в Сети.
Как сообщала Politeka, Фреймут научила, как правильно ходить на свидания и кому платить: "Не заказывайте самое дешевое".
Также Politeka писала, что Фреймут взялась снова поучать украинцев, коснувшись важной темы: "Ждем ответа Володи Остапчука".