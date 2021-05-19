Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, як правильно погоджуватися на побачення
Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала дуже популярною після ранкових шоу, а потім культової передачі "Ревізор". Красуня пропагує етикет, розповідаючи українцям, як правильно потрібно чинити.
Цього разу Оля вирішила в мікроблозі Instagram розповісти, як правильно поводитися на побаченні і чи варто погоджуватися взагалі, а також, хто повинен розраховуватися за романтичну вечерю.
Головні поради Фреймут для ідеального побачення:
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🍸Не приймайте запрошення пізніше, ніж за 48 годин до зустрічі. Ви дівчина зайнята. Цінуйте свій час. З "вже на зараз" - недоступні.
Нічого хорошого не відбувається після 22.00. Плануйте зустріч так, щоб в цей час бути вдома.
🍹Нехай за Вами зайдуть, або заїдуть. Особливо на першому романтичному побаченні. Незручно-це точно не ваші клопоти.
🍽Майте з собою гаманець з готівкою і кредитною карткою. Так, панові пасує заплатити. Але якщо він Вам не сподобається, зможете розрахуватися і піти.
🍲Не замовляйте найдешевше з меню. І найдорожче не замовляйте".
Фанати відразу почали обговорювати урок дівчини і підмітили один нюанс-адресу на першому побаченні краще все таки не давати:
"Пункт 3-й, нехай зайдуть або заїдуть... , якщо звичайно перше знайомство не з інтернету, а таке зараз дуже часто зустрічається. Звичайно в цілях безпеки.... Краще підійде, замовлять таксі😏 "- написала Ідна з читачок.
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