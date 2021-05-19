Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как правильно соглашаться на свидание

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала очень популярной после утренних шоу, а потом культовой передачи "Ревизор". Красотка пропагандирует этикет, рассказывая украинцам, как правильно нужно поступать.

В этот раз Оля решила в микроблоге Инстаграм рассказать, как правильно вести себя на свидании и стоит ли соглашаться вообще, а также, кто должен рассчитываться за романтический ужин.

Главные советы Фреймут для идеального свидания:

🍸Не принимайте приглашения позже, чем за 48 часов до встречи. Вы девушка занятая. Цените свое время. С "уже на сейчас " - недоступны.

Ничего хорошего не происходит после 22.00. Планируйте встречу так, чтобы в это время быть дома.

🍹Пусть за Вами зайдут, или заедут. Особенно на первом романтическом свидании. Неудобно-это точно не ваши хлопоты.

🍽Имейте с собой кошелек с наличными и кредитной картой. Да, господину пасует заплатить. Но если он Вам не понравится, сможете рассчитаться и уйти.

🍲Не заказывайте самое дешевое из меню. И самое дорогое не заказывайте".

Фанаты сразу начали обсуждать урок девушки и подметили один нюанс - адрес на первом свидании лучше все таки не давать:

"Пункт 3-й, пусть зайдут или заедут... , если конечно первое знакомство не из интернета, а такое сейчас очень часто встречается. Конечно в целях безопасности.... Лучше подойдёт, закажут такси😏 " - написала идна из читательниц.

Напомним, Фреймут рассмешила Остапчука, который любит троллить ведущую за ее этикет

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