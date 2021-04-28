Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала нове відео
Як пише Politeka.net, Оля Фреймут давно відома українцям завдяки безлічі проектів. Красуня прославилася завдяки шоу "Ревізор", а зараз активно веде блоги в соціальних мережах, де розповідає правила етикету для українок і українців.
"Як правильно їсти хліб?",- написала Оля під роликом.
На відео Оля стояла з булочкою, показуючи, що не можна її просто кусати. Фреймут зазначила, що правильно буде відщипнути шматочок.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
Зірка "Голосу країни" розповіла, що відбувалося між Кароль і Баланом за лаштунками: "Все не просто так"
Саніна з "The Hardkiss" розповіла, чи займе місце Кароль на шоу "Голос": "Мені приємно..."
"Таємна дружина" Олега Винника засліпила посмішкою в обнімку з малюком: "нарешті ви зробили цей крок"
Розлучення Позитива з дружиною, в Мережі розкрили імена "розлучниць": "Вирішив повторити долю Потапа"
Фанати відразу кинулися обговорювати нове відео:
"Не Оля, а чупакабра", "якщо щипати, задирки потім на пальцях будуть", "я теж щипаю хліб, ось це я аристократка", "зрозуміла, можна медальку", "Круто, спасибі, як завжди потрібна інформація. Олечка, нікого не слухайте, ви дуже красива і розумна. Ми всі Олечки такі, правда?", "Дякую, яя і не знала, що їду правильно, по етикету", "Ну яке ж воно дурне", "чекаємо відповідь Володі Остапчука".
Ми писали, що відома українська телеведуча Ольга Фреймут повчила манерам.
Цього разу Ольга опублікувала відео, в якому розповіла, чи варто свербіти на людях і як правильно проганяти комара.
Нагадаємо, Фреймут у прозорій блузі зробила українкам привабливу пропозицію
А ще Politeka писала, що Фреймут показала фото з чоловіком, поділившись потаємним, дружина DZIDZIO не стрималася
Також Politeka повідомляла, що головна "панянка" Фреймут у дивному вбранні заінтригувала українців кадром з подружкою