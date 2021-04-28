Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала нове відео

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут давно відома українцям завдяки безлічі проектів. Красуня прославилася завдяки шоу "Ревізор", а зараз активно веде блоги в соціальних мережах, де розповідає правила етикету для українок і українців.

"Як правильно їсти хліб?",- написала Оля під роликом.

На відео Оля стояла з булочкою, показуючи, що не можна її просто кусати. Фреймут зазначила, що правильно буде відщипнути шматочок.

Фанати відразу кинулися обговорювати нове відео:

"Не Оля, а чупакабра", "якщо щипати, задирки потім на пальцях будуть", "я теж щипаю хліб, ось це я аристократка", "зрозуміла, можна медальку", "Круто, спасибі, як завжди потрібна інформація. Олечка, нікого не слухайте, ви дуже красива і розумна. Ми всі Олечки такі, правда?", "Дякую, яя і не знала, що їду правильно, по етикету", "Ну яке ж воно дурне", "чекаємо відповідь Володі Остапчука".

Ми писали, що відома українська телеведуча Ольга Фреймут повчила манерам.

Цього разу Ольга опублікувала відео, в якому розповіла, чи варто свербіти на людях і як правильно проганяти комара.

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