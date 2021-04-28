Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала новое видео

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут давно известна украинцам благодаря множеству проектов. Красотка прославилась благодаря шоу "Ревизор", а сейчас активно ведет блоги в социальных сетях, где рассказывает правила этикета для украинок и украинцев.

"Как правильно есть хлеб?", - написала Оля под роликом.

На видео Оля стояла с булочкой, показывая, что нельзя ее просто кусать. Фреймут отметила, что правильно будет отщипнуть кусочек.

Фанаты сразу бросились обсуждать новое видео:

"Не Оля, а чупакабра", "Если щипать, заусенцы потом на пальцах будут", "Я тоже щипаю хлеб, вот это я аристократка", "Поняла, можно медальку", "Круто, спасибо, как всегда нужная информация. Олечка, никого не слушайте, вы очень красивая и умная. Мы все Олечки такие, правда?", "Благодарю, яя и не знала, что кушаю правильно, по этикету", "Ну какое же оно глупое", "Ждем ответ Володи Остапчука".

Мы писали, что известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поучила манерам.

В этот раз Ольга опубликовала видео, в котором рассказала, стоит ли чесаться на людях и как правильно прогонять комара.

Напомним, Фреймут в прозрачной блузе сделала украинкам заманчивое предложение

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