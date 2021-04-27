Ведущая Ольга Фреймут, просветительница этикета, нарвалась на критику, опубликовав свежее видео

Как передает Politeka.net, 39-летняя бывшая звезда "Ревизора" сделала украинкам заманчивое предложение, позвав на свой курс хороших манер под названием "Идеальная женщина" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Все, что нужно для блестящих манер. Будем пить чай, есть сэндвичи и изучать хорошие манеры", - объявила Фреймут.

На кадрах Ольга предстала в прозрачной блузе голубоватого оттенка с легким цветочным принтом. Сквозь тонкую ткань легко можно разглядеть ее белый бюстгальтер. Публика тут же "уколола" звезду этой пикантной деталью, мол, негоже по этикету "светить" бельем.

Хотя, конечно, большинство поклонниц Фреймут пришли в восторг от затеи. Одной из первых отреагировала солистка KAZKA Александра Зарицкая, оставив в комментарии несколько сердечек.

"А чтобы бюстгальтер был виден через блузку это "гарна" манера? 🙄"; "другое дело, если бы без бюстгальтера, а так Ольга прекрасно выглядит и всегда роскошно одета❤️"; "но по этикету нижнее белье не должно быть видно. И сейчас Оля нарушает этикет"; "А я буду! Мне очень интересно🔥 Оля Вы прекрасна и харизматичная ❤️"; "А хорошая ли манера надевать такую прозрачную блузку?"; "А подмаргивать разве по этикету?"; "Очень красивая блузка и Оля тоже 😊", "Чай и сэндвичи??? А как же шашлык и коньяк??? Для закрепления хороших манер💃🏼😇🙄", - комментируют в Сети.

Напомним, Фреймут несколько лет назад выпустила книгку по этикету, а теперь несет свою "науку" в массы. Во время карантина ведущая с завидной частотой публикует ролики, в которых раздает советы дамам и не только. К примеру, Ольга учила, как правильно пить вино, завязывать шнурки или кушать те же сэндвичи.

Напомним, что Ольга Фреймут засветила интерьер своего загородного особняка: много игрушек и винтовая лестница.

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Ольги Фреймут удивила неприличным жестом на камеру: "Мне так много нужно...".

Также Politeka писала, что Фреймут появилась в обществе известного музыканта, порадовав старшую дочь Злату: "У каждого в жизни есть...".