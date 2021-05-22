Відома українська ведуча Марічка Падалко поділилася яскравими фото сімейної поїздки в Хмельницьку область

Весь свій вільний від роботи час популярна телеведуча намагається приділяти дітям і чоловікові. Сімейство багато гуляє по різних куточках України, а вражаючими кадрами від поїздки Марічка Падалко ділиться в мікроблозі Instagram, повідомляє Politeka.net,

У новій публікації зірка новин на каналі 1 + 1 розповіла про поїздку в селище Меджибіж, яке знаходиться в Хмельницькій області.

«Чотири години від Києва на захід хорошими дорогами, і ти в Замку😀 якщо будете в Меджибізькому замку, обов'язково не полінуйтеся забратися на його вежу🗼неймовірний вигляд і настрій Повезло пощастило нам сьогодні з погодою двиг рухаємося далі на захід», - написала вона.

Також телеведуча козирнула новим приталеним червоним платтям в білий горошок. Наряд застібався на гудзики попереду і мав розкльошену спідницю.

Шанувальники звернули увагу на те, як сукня дуже вдало підходила Марічці, підкреслюючи її струнку талію , але найбільше фанатів зацікавив і діти, що підросли.

"Дуже Гарно, діти вже таки дорослі",

"Красиве і щасливе сімейство", - пишуть в мережі.

Нагадавши, зірка "1 + 1" Марічка Падалко не на жарт приголомшила Своєю любовною історією: "разом махати лопатами...".

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