Известная украинская ведущая Маричка Падалко поделилась яркими фото семейной поездки в Хмельницкую область

Всё свое свободное от работы время популярная телеведущая старается уделять детям и мужу. Семейство много пушествествует по разным уголкам Украины, а впечатляющими кадрами от поездки Маричка Падалко делится в микроблоге Инстаграм, сообщает Politeka.net,

В новой публикации звезда новостей на канале 1+1 рассказала о поездке в поселок Меджибож, который находится в Хмельницкой области.

«Четыре часа от Киева на запад хорошими дорогами, и ты в Замку😀 Если будете в Меджибизькому замка, обязательно не поленитесь забраться на его вежу🗼Неймовирний вид и настроение 😀 Повезло нам сегодня с погодой 🌡 Двигаемся дальше на запад», - написала она.

Также телеведущая козырнула новым приталенным красным платьем в белый горошек. Наряд застегивался на пуговицы впереди и имел расклешенную юбку.

Поклонники обратили внимание на то, как платье очень удачно подходило Маричке, подчеркивая ее стройную талию , но больше всего фанатов заинтересовал и подросшие дети.

"Очень красиво, дети уже такие взрослые",

"Красивое и счастливое семейство",- пишут в сети.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко не на шутку ошарашила своей любовной историей: "вместе махать лопатами…".

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