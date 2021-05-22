Актриса з українським корінням Ольга Куриленко поділилася ефектним кадром з фотосесії

Свою кар'єру Ольга не збирається закінчувати і з послабленням карантину відразу ж взялася за роботу, беручи участь в довгоочікуваних зйомках. Причому актриса також любить згадувати про попередні ролі і нерідко показує в Instagram різні фото, які їй подобаються.

Справа в тому, що Ольга часто бере участь в різних фотосесіях для просування кар'єри і тому також змінює стиль, щоб дивувати аудиторію. У чорній простій сукні з оригінальним декольте Куриленко постала перед камерою без найменшого збентеження і скутості.

"Бажаю вам прекрасної суботи!» ,- пише Ольга під постом.

Фанати також відповіли:

"Красиво ❤; і тобі щасливої суботи. Виходь і насолоджуйся❤️; красива; вогняна дівчина🔥; ой, несіть вогнегасник тоді; така безсовісно красива🦩; ідеально в чорному😍; богиня така прекрасна❤️; гарної суботи!; Приголомшливий постріл 🔥; Ти занадто мила; неймовірно красива 😍" »

Нагадаємо, Ольга Куриленко вже давно поїхала і побудувала кар'єру успішної актриси в Європі. Найбільше дівчина запам'яталася українському телеглядачеві по роботі у фільмі про Джеймса Бонда, де зіграла роль дівчини головного героя. Зараз дівчина закінчила роботу над черговим шедевром і регулярно ділитися кадрами зі знімального майданчика, як і колеги, які працювали разом з нею.

Також раніше фото опублікував Джеремі Санде-відомий актор. Чоловік показав знімок, на якому був у майці і з бейсболкою, а поруч стояла Ольга Куриленко в смугастій майці і з окулярами.

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