Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко поделилась эффектным кадром из фотосессии

Свою карьеру Ольга не собирается заканчивать и с послаблением карантина сразу же взялась за работу, принимая участие в долгожданных съемках. Причем актриса также любит вспоминать о предыдущих ролях и нередко показывает в Инстаграм различные фото, которые ей нравятся.

Дело в том, что Ольга часто принимает участие в различных фотосессиях для продвижения карьеры и поэтому также меняет стиль, чтобы удивлять аудиторию. В черном простом платье с оригинальным декольте Куриленко предстала перед камерой без малейшего смущения и скованности.

«Желаю вам прекрасной субботы!», - пишет Ольга под постом.

Фанаты также ответили:

«Красиво ❤; И тебе счастливой субботы. Выходи и наслаждайся ❤️; Красивая; огненная девушка🔥; ой, несите огнетушитель тогда; такая бессовестно красивая🦩; идеально в черном😍; богиня такая прекрасная❤️; Хорошей субботы!; Потрясающий выстрел 🔥; ты слишком милая; Невероятно красивая 😍».

Напомним, Ольга Куриленко уже давно уехала и построила карьеру успешной актрисы в Европе. Больше всего девушка запомнилась украинскому телезрителю по работе в фильме о Джеймсе Бонде, где сыграла роль девушки главного героя. Сейчас девушка закончила работу над очередным шедевром и регулярно делиться кадрами со съемочной площадки, как и коллеги, которые работали вместе с ней.

Также ранее фото опубликовал Джереми Санде - известный актер. Мужчина показал снимок, на котором был в майке и с бейсболкой, а рядом стояла Ольга Куриленко в полосатой майке и с очками.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко засветилась в объятиях известного красавца

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко нарвалась на комплименты, блеснув лицом без макияжа

А еще Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко в объятиях мексиканского красавчика дала волю чувствам