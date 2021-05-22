Коханий "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт поділився новим фото на тлі чуток про розставання з актрисою

Як передає Politeka.net, перед від'їздом Ксенії на зйомки в Хорватію парочка деякий час не спілкувалася. Шанувальники стали помічати, що зірки видалилися один у одного в мережі, а також видалили деякі фото. Крім цього, вони перестали світитися в сторіс один у одного.

Через деякий час пара знову стала з'являтися разом, а тепер ситуація повторилася. Фанати відразу ж відреагували на зміни в поведінці кумирів, залишивши у них в Instagram масу питань.

На свіжому фото Еллерт показав, чому не варто боятися зморшок. Він підставив обличчя сонцю і насолоджувався гарною погодою.

"Морщиньтесь - бо ми того варті", - підписав фото Еллерт.

Варто відзначити, що зовнішній вигляд Еллерта багатьох здивував.

«Саш, ви це серйозно з Ксю? Що за гойдалки взагалі?", "Саша, ви так молодо виглядаєте. Що трохи зморшок вас не зіпсує", "Та хто так зморшкується? Ну нічого, з роками буде виходити краще!», «Красивий Еллерт», «Клас! Що б не сталося, ти завжди на позитиві. Ось тому ти мені подобаєшся", "Що це за дід на фото?",- пишуть люди.

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