Суддя "Танців з зірками", відома українська балерина Катерина Кухар звернулася за допомогою до артисток, яких раніше сильно критикувала на шоу
Як передає Politeka.net, віднедавна Катерина Кухар є директором Київського хореографічного училища, в якому колись сама навчалася. Як зізнавалася балерина, її мета - відродити навчальний заклад і вивести його на новий рівень. Завдяки своїй медійності балерині вже вдалося привернути до училища увагу. Не обходиться і без зірок, з якими дружить артистка.
Так, на свято останнього дзвоника Кухар запросила екс-учасниць "Танців з зірками" останнього сезону: репершу Alyona Alyona і зірку «Папіка», актрису Дарину Петрожицьку. Показово, що обидві учасниці показували слабкі результати на шоу і постійно ставали об'єктами жорсткої критики від Катерини Кухар. Особливо сильно діставалося Петрожицькій, яка в результаті покинула шоу за власним бажанням.
Судячи з усього, конфлікт не поширився за межі паркету, оскільки Петрожицька відгукнулася на прохання Кухар і прийшла на свято в училище, щоб привітати дітей.
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"Спасибі, що розділила з нами цей значущий день", - підписала відео Кухар, звернувшись до Петрожицької.
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