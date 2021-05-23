Суддя "Танців з зірками", відома українська балерина Катерина Кухар звернулася за допомогою до артисток, яких раніше сильно критикувала на шоу

Як передає Politeka.net, віднедавна Катерина Кухар є директором Київського хореографічного училища, в якому колись сама навчалася. Як зізнавалася балерина, її мета - відродити навчальний заклад і вивести його на новий рівень. Завдяки своїй медійності балерині вже вдалося привернути до училища увагу. Не обходиться і без зірок, з якими дружить артистка.

Так, на свято останнього дзвоника Кухар запросила екс-учасниць "Танців з зірками" останнього сезону: репершу Alyona Alyona і зірку «Папіка», актрису Дарину Петрожицьку. Показово, що обидві учасниці показували слабкі результати на шоу і постійно ставали об'єктами жорсткої критики від Катерини Кухар. Особливо сильно діставалося Петрожицькій, яка в результаті покинула шоу за власним бажанням.

Судячи з усього, конфлікт не поширився за межі паркету, оскільки Петрожицька відгукнулася на прохання Кухар і прийшла на свято в училище, щоб привітати дітей.

"Спасибі, що розділила з нами цей значущий день", - підписала відео Кухар, звернувшись до Петрожицької.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" в надто пишній сукні ледь помістилася в машину: «сучасна Попелюшка».

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