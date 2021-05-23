Судья "Танців з зірками", известная украинская балерина Екатерина Кухар обратилась за помощью к артисткам, которых ранее сильно критиковала на шоу

Как передает Politeka.net, с недавних пор Екатерина Кухар является директором Киевского хореографического училища, в котором когда-то сама училась. Как признавалась балерина, ее цель – возродить учебное заведение и вывести его на новый уровень. Благодаря своей медийности балерине уже удалось привлечь к училищу внимание. Не обходится и без звезд, с которыми дружит артистка.

Так, на праздник последнего звонка Кухар пригласила экс-участниц "Танців з зірками" последнего сезона: рэпершу Alyona Alyona и звезду «Папика», актрису Дарью Петрожицкую. Показательно, что обе участницы показывали слабые результаты на шоу и постоянно становились объектами жесткой критики от Екатерины Кухар. Особенно сильно доставалось Петрожицкой, которая в результате покинула шоу по собственному желанию.

Судя по всему, конфликт не распространился за пределы паркета, поскольку Петрожицкая откликнулась на просьбу Кухар и пришла на праздник в училище, чтобы поздравить детей.

«Спасибо, что разделила с нами этот значимый день», - подписала видео Кухар, обратившись к Петрожицкой.

Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» в чересчур пышном платье едва поместилась в машину: «Современная Золушка».

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками", назвав мужа по фамилии, заговорила о пополнении в семье: "Я еще держусь!".

Также Politeka писала, что муж Кухар из «Танців з зірками» в окружении молодых красоток «позавидовал» Монатику: «Дима, ты, конечно…».