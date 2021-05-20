Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про подругу

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар, яка одружена з Олександром Стояновим, є успішною українською балериною, яка бере участь у безлічі шоу на телебаченні. Дівчина також не забуває про соціальні мережі, де часто публікує новий контент.

Цього разу Кухар позувала в червоній сукні з вишиванкою. Поруч можна побачити подружку-дизайнера, яка була в аналогічному вбранні.

Катя додала ще кілька фото, на яких позувала на різних локаціях.

"Підозрюю, що у Магдич Юлії змова зі Стояновим. Бо цього року в мою вишиванку вона вшила захист у вигляді маків зі 107 зернами. Говорячи мовою символів - це про про родючість.

Але я ще тримаюся!

Вітаю всіх з Днем Вишиванки!

Це наша культурна спадщина та ідентифікація.

Ми її берегти і передавати з покоління в покоління, щоб зберігати нашу історію і розповідати її через зашифрований орнамент!

Гортайте карусель і діліться, яку ви приміряли на себе: червона з маками, жовта, рожева, біла або червона з білим орнаментом?",- написала Кухар.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Неймовірна", "Катюша, ти найкраща, завжди і скрізь", "шикарні", "родючість, це добре", "яка красива", "2 останні дуже витончені".

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