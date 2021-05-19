Известная балерина и самая строгая судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар была раскритикована пользователями сети из-за наряда для церемонии награждения премии Viva.

Как сообщает Politeka.net , недавно в Украине состоялась церемония награждения премии глянца Viva. Светское мероприятие собрало множество звездных гостей, среди которых была и известная украинская балерина Екатерина Кухар. На странице журнала в Instagram опубликовали несколько снимков Кати в ее вечернем образе, и спросили пользователей, как им наряд балерины. Вот только реакция была неожиданной – артистку раскритиковали.

Как видно, на новых снимках Кухар изящно позирует на фоне природы, где проходила премия. Перед камерой звезда появилась в оригинальном платье с пышным черным подолом и бежевым корсетом, а свой образ она дополнила элегантными босоножками на шпильках. Волосы балерины распущены в красивой укладке, а на ее лице яркий вечерний макияж.

В подписи к фото Екатерины говорится: "Прима-балерина Екатерина Кухар @ekaterinakukhar_official на закрытой вечеринке — премии Viva! Awards, организованной изданием Viva! Вам нравится образ Кати?". И тут началось – пользователи едва ли не единогласно начали критиковать наряд балерины, хотя были и те, кто сделал ей комплименты.

"Она вроде и яркая, с фигурой красивой, ухоженная. И платье это красивое, ей идёт. Но отталкивает, не могу понять, чем так неприятна всегда", "Бедные ножки в таких босоножках", "Ужасное платье, ужасные фото", "Красивая женщина в красивом платье", "Красивая вульгарность", "Утомила, жуть! Неприятная особа! Ничего личного!", "Красивая Катя, но почему-то немного ссутулилась, спинку нужно прямее держать", "Ужас какой-то! Вы на себя в зеркало смотрите?", - пишут в комментариях к фото Кухар.

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