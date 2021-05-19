Артист балета Александр Стоянов, который является мужем и бессменным партнером Екатерины Кухар из «Танців з зірками», оказался в окружении известных певиц

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 33-летний Стоянов засветился в компании молодых звезд из продюсерского центра Димы Монатика. Рядом с ним на светской вечеринке стояли 26-летняя Лида Ли и 17-летняя Нино. Показательно, что Александр опубликовал два кадра. Один был сделан посреди банкетного зала, а второй – на балконе. Выглядел артист очень довольным.

«Дима, ты, конечно, окружил себя невероятными красотками! Лида, Нино, рад знакомству! И желаю яркого творческого пути!)», - написал Стоянов, явно позавидовав Монатику.

В комментариях артисту оставили массу приятных слов и колких отзывов.

«Катя лучше всех», «Какие красивые люди», «Действительно красотки!», «А где в это время была Кухар?», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Александр Стоянов и Екатерина Кухар являются одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Их отношения родились на сцене, где они долгое время были партнерами. Как известно, Кухар на 6 лет старше Стоянова. Кроме этого, у нее есть сын от первого брака.

Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» с мужем, умостившись прямо на полу, сообщили украинцам хорошую новость: фото.

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» с полупрозрачной юбкой и открытым декольте появилась на публике: эффектные кадры.

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» показала дочь, которая пошла по ее стопам: «Мой солнечный зайчик».