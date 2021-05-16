Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", показала свою дочку-красуню

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є успішною українською балериною, яка світилася в безлічі шоу. Красуня в минулому році стала ректором КДХУ, де навчають юних балерин.

Чоловік Катерини-Олександр Стоянов-артист балету, прем'єр Національної опери України.

Пішла по стапах батьків і їх дочка Анастасія, якій в листопаді 2020 року виповнилося 6 років. З ранніх років дівчинка дивує батьків пластичністю і чуйним слухом, вона навіть їсть під музику і замість мультиків дивиться музичні фільми.

У нових сторіс Кухар показала дівчинку перед виступом.

"Мій Сонячний зайчик зібрався на виступ», - підписала вона фото.

Настя відображена в ніжному рожевому вбранні з зібраними волоссям.

Раніше, Катерина розповідала, що саме чоловік настял на народженні дитини.

"Коли Саша сказав, що хоче дитину, я пояснювала, що хочу ще потанцювати, що графік гастролей у нас розписаний. І в один прекрасний день чоловік поставив ультиматум:» якщо ти протягом двох років не народиш, я піду»", — поділилася Катерина.

У Катерини Кухар також є син Тимур від попередніх відносин.

Нагадавши, Кухар з "Танців з зірками" з чоловіком, вмостившись прямо на підлозі, повідомили українцям хорошу новину.

Також Politeka писала, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" хвалився розкішним відпочинком і екзотичними ласощами.

А ще Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" змусила задуматися про життєво важливі речі.