Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", показала свою дочку-красуню
Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є успішною українською балериною, яка світилася в безлічі шоу. Красуня в минулому році стала ректором КДХУ, де навчають юних балерин.
Чоловік Катерини-Олександр Стоянов-артист балету, прем'єр Національної опери України.
Пішла по стапах батьків і їх дочка Анастасія, якій в листопаді 2020 року виповнилося 6 років. З ранніх років дівчинка дивує батьків пластичністю і чуйним слухом, вона навіть їсть під музику і замість мультиків дивиться музичні фільми.
У нових сторіс Кухар показала дівчинку перед виступом.
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"Мій Сонячний зайчик зібрався на виступ», - підписала вона фото.
Настя відображена в ніжному рожевому вбранні з зібраними волоссям.
Раніше, Катерина розповідала, що саме чоловік настял на народженні дитини.
"Коли Саша сказав, що хоче дитину, я пояснювала, що хочу ще потанцювати, що графік гастролей у нас розписаний. І в один прекрасний день чоловік поставив ультиматум:» якщо ти протягом двох років не народиш, я піду»", — поділилася Катерина.
У Катерини Кухар також є син Тимур від попередніх відносин.
Нагадавши, Кухар з "Танців з зірками" з чоловіком, вмостившись прямо на підлозі, повідомили українцям хорошу новину.
Також Politeka писала, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" хвалився розкішним відпочинком і екзотичними ласощами.
А ще Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" змусила задуматися про життєво важливі речі.