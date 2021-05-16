Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", показала свою дочь-красотку

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является успешной украинской балериной, которая светился во множестве шоу. Красотка в прошлом году стала ректором КГХУ, где обучают юных балерин.

Муж Екатерины – Александр Стоянов – артист балета, премьер Национальной оперы Украины.

Пошла по стапам родителей и их дочка Анастасия, которой в ноябре 2020 года исполнилось 6 лет. С ранних лет девочка удивляет родителей пластичностью и чутким слухом, она даже кушает под музыку и вместо мультиков смотрит музыкальные фильмы.

В новых сторис Кухар показала девочку перед выступлением.

«Мой солнечный зайчик собрался на выступление», - подписала она фото.

Настя запечатлена в нежном розовом наряде с собранными волосами.

Ранее, Екатерина рассказывала, что именно супруг настял на рождении ребенка.

«Когда Саша сказал, что хочет ребенка, я объясняла, что хочу еще потанцевать, что график гастролей у нас расписан. И в один прекрасный день муж поставил ультиматум: «Если ты в течение двух лет не родишь, я уйду»», — поделилась Екатерина.

У Екатерины Кухар также есть сын Тимур от предыдущих отношений.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» с мужем, умостившись прямо на полу, сообщили украинцам хорошую новость.

Также Politeka писала, что муж Кухар из «Танців з зірками» хвастнул роскошным отдыхом и экзотическими лакомствами.

А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" заставила задуматься о жизненноважных вещах.