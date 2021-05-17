Відома українська балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", разом з чоловіком Олександром Стояновим стали володарями премії Viva! Awards 2021

Як пише Politeka.net, Катерина та Олександр вже багато років разом працюють і живуть. Пара бере активну участь Світського життя країни, а також веде соціальні мережі, де публікує цікавий контент. Як можна зрозуміти, цього разу Кухар і Стоянов стали переможцями премії Viva! Awards 2021 в категорії "благодійність".

На фото Кухар позувала в шикарному напівпрозорому платті з великим декольте і в босоніжках. Поруч стояв Олександр Стоянов в синіх штанях і піджаку, а також білій сорочці. Пара притиснулася один до одного спинами, захоплюючи розкішним видом серед нічних вогнів.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікацією, адже кадр опинився в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "Ось це так".

Повідомлялося, що відома українська балерина Катерина Кухар вразила новим вечірнім вбранням.

"Привіт, мої хороші. Сьогодні чудовий день. Місто нарешті оживає, світські заходи поновлюються", - звернулася Кухар до шанувальників зі свого автомобіля.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" показала дочку, яка пішла по її стопах

А ще Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" в "прозорому" вбранні розбурхала видом на сцені

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" з чоловіком, вмостившись прямо на підлозі, повідомили українцям хорошу новину



