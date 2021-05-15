Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", показала себя

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является успешной украинской балериной, которая светился во множестве шоу. Красотка в прошлом году стала ректором КГХУ, где обучают юных балерин. Не забывает Екатерина и о социальных сетях, где часто публикует интересные фото.

В этот раз Екатерина решила показаться в частично-прозрачном наряде и с интересным очень макияжем. Красотка стояла на сцене, демонстрируя грациозность и чувственность.

"Я знаю, вы ждали...

А мы вместе с вами... нашу любимую легенду об андрогинах, мифических существах, которые когда-то обладали двумя парами рук и ног, были горды собой и считали себя равными Богу.

Но главное испытание еще впереди... в наказание они были разделены на две части — мужскую и женскую.

С тех пор каждая из этих частей вынуждена искать свою половинку.

Романтически-мистические декорации, современная хореография от невероятного Александра Абдукаримова и держащая в мурашках музыка — Антонио Вивальди и Макса Рихтера", - написала Кухар.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы магическая и фантастическая", "Как тень луньі через кружева", "Самый любимый балет эвер!!!", "Катюша ! Ты, прелесть!", "Вот это образ!".

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