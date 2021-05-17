Известная украинская балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", вместе с мужем Александром Стояновым стали обладателями премии Viva! Awards 2021

Как пишет Politeka.net, Екатерина и Александр уже много лет вместе работают и живут. Пара активно участвует светской жизни страны, а также ведет социальные сети, где публикует интересный контент. Как можно понять, в этот раз Кухар и Стоянов стали победителями премии Viva! Awards 2021 в категории "Благотворительность".

На фото Кухар позировала в шикарном полупрозрачном платье с большим декольте и в босоножках. Рядом стоял Александр Стоянов в синих штанах и пиджаке, а также белой рубашке. Пара прижалась друг к другу спинами, восхищая роскошным видом среди ночных огней.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под публикацией, ведь кадр оказался в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Вот это да".

Сообщалось, что известная украинская балерина Екатерина Кухар впечатлила новым вечерним нарядом.

«Привет, мои хорошие. Сегодня замечательный день. Город наконец-то оживает, светские мероприятия возобновляются», - обратилась Кухар к поклонникам из своего автомобиля.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» показала дочь, которая пошла по ее стопам

А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" в "прозрачном" наряде взбудоражила видом на сцене

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» с мужем, умостившись прямо на полу, сообщили украинцам хорошую новость



