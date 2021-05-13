Артист балету Олександр Стоянов, який є чоловіком і беззмінним партнером Катерини Кухар з "Танців з зірками", вразив образом поруч з коханою

Як передає Politeka.net, Стоянов і Кухар є парою на сцені з 2006 року. Трохи пізніше вони стали парою і в житті за сценою. Сьогодні артисти є одним цілим. Як любить говорити Кухар, вони з чоловіком живуть "з одним серцем на двох" вже багато років.

Нещодавно Катерина стала директором Kyiv State Ballet College. Балерина мріє відродити навчальний заклад, де виховують балерин нового покоління. Чоловік зірки всіляко допомагає їй. У себе в Instagram він опублікував анонс майстер-класів від видатних артистів балету, які будуть проводитися в коледжі.

«У мене приголомшлива новина для юних балетних артистів! Kyiv State Ballet College відкриває набір на літній балетний інтенсив. Запрошуємо на літні майстер-класи від кращих педагогів-хореографів та солістів балету Національної опери України", - зазначив Стоянов.

Він супроводив пост яскравим знімком, на якому позував з дружиною на підлозі. Обидва артисти були в строгих костюмах, при цьому відмовившись від взуття. Виглядали вони дуже стильно.

"Солодка парочка", - написали шанувальники під постом.

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