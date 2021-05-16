Известная украинская балерина, звезда «Танців з зірками» Екатерина Кухар впечатлила новым вечерним нарядом

Как передает Politeka.net, у себя в сторис артистка показала, какой наряд выбрала для светского мероприятия.

«Привет, мои хорошие. Сегодня замечательный день. Город наконец-то оживает, светские мероприятия возобновляются», - обратилась Кухар к поклонникам из своего автомобиля.

Позже подружка снимала Екатерину, которая была за рулем авто. Платье красотки было настолько пышным, что она едва поместилась за руль. Юбка не давала балерине комфортно усесться за руль. Ехать в нем было крайне неудобно, о чем Кухар рассказала на камеру.

«Современная Золушка может все. Моя современная подруга издевается надо мной. Посмотрите на эти юбки с креолином. Как они раньше вообще ходили в этих корсетах, железных подъюбниках, шнуровках. Как они выдерживали все эти парики. Вот времена Людовика XIV – короля солнца. Вы представляете, как долго они готовились к балу», - отметила Екатерина.

Позже она поделилась видео с мероприятия, засветив свое эффектное платье целиком. Кухар выбрала платье с корсетом, пышной юбкой и невероятно красивым разрезом. Выглядела артистка незабываемо.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" заставила задуматься о жизненноважных вещах: "Если вы вспомните...".

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