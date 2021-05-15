Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", показала себе

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар є успішною українською балериною, яка світилася в безлічі шоу. Красуня в минулому році стала ректором КДХУ, де навчають юних балерин. Не забуває Катерина і про соціальні мережі, де часто публікує цікаві фото.

Цього разу Катерина вирішила здатися в частково-прозорому вбранні і з цікавим дуже макіяжем. Красуня стояла на сцені, демонструючи граціозність і чуттєвість.

"Я знаю, ви чекали...

А ми разом з вами... нашу улюблену легенду про андрогіни, міфічних істот, які колись володіли двома парами рук і ніг, були горді собою і вважали себе рівними Богу.

Але головне випробування ще попереду... в покарання вони були розділені на дві частини-чоловічу і жіночу.

З тих пір кожна з цих частин змушена шукати свою половинку.

Романтично-містичні декорації, сучасна хореографія від неймовірного Олександра Абдукарімова і тримає в мурашках музика-Антоніо Вівальді і Макса Ріхтера", - написала Кухар.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви магічна і фантастична" ," як тінь луньі через мережива", " найулюбленіший балет Евер!!!", "Катюша ! Ти, принадність!", "Ось це образ!".

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