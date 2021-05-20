Известная украинская балерина Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала о подруге

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар, которая замужем за Александром Стояновым, является успешной украинской балериной, которая участвует во множестве шоу на телевидении. Девушка также не забывает о социальных сетях, где часто публикует новый контент.

В этот раз Кухар позировала в красном платье с вышиванкой. Рядом можно увидеть подружку-дизайнера, которая была в аналогичном наряде.

Катя добавила еще несколько фото, на которых позировала на разных локациях.

"Подозреваю, что у Магдич Юлии сговор со Стояновым. Потому что в этом году в мою вышиванку она вшила защиту в виде маков со 107 зернами. Говоря языком символов - это про о плодородии.

Но я еще держусь!

Поздравляю всех с Днем Вышиванки!

Это наше культурное наследие и идентификация.

Мы ее беречь и передавать из поколения в поколение, чтобы сохранять нашу историю и рассказывать ее через зашифрованный орнамент!

Листайте карусель и делитесь, которую вы примеряли на себя: красная с маками, желтая, розовая, белая или красная с белым орнаментом?", - написала Кухар.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятная", "Катюша, ты лучшая, всегда и везде", "Шикарные", "Плодородие, это хорошо", "Какая красивая", "2 последние очень изящные".

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