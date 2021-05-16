Відома українська балерина, зірка "Танців з зірками" Катерина Кухар вразила новим вечірнім вбранням

Як передає Politeka.net, у себе в сторіс артистка показала, який наряд вибрала для світського заходу.

"Привіт, мої хороші. Сьогодні чудовий день. Місто нарешті оживає, світські заходи поновлюються", - звернулася Кухар до шанувальників зі свого автомобіля.

Пізніше подружка знімала Катерину, яка була за кермом авто. Сукня красуні була настільки пишною, що вона ледь помістилася за кермо. Спідниця не давала балерині комфортно всістися за кермо. Їхати в ньому було вкрай незручно, про що Кухар розповіла на камеру.

"Сучасна Попелюшка може все. Моя сучасна подруга знущається наді мною. Подивіться на ці спідниці з креоліном. Як вони раніше взагалі ходили в цих корсетах, залізних під'юбниках, шнурівках. Як вони витримували всі ці перуки. Ось часи Людовика XIV-короля Сонця. Ви уявляєте, як довго вони готувалися до балу", - зазначила Катерина.

Пізніше вона поділилася відео з заходу, засвітивши своє ефектне плаття у повний зріст. Кухар обрала сукню з корсетом, пишною спідницею і неймовірно красивим розрізом. Виглядала артистка незабутньо.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" змусила задуматися про життєво важливі речі: "якщо ви згадаєте...".

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