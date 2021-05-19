Артист балету Олександр Стоянов, який є чоловіком і беззмінним партнером Катерини Кухар з "Танців з зірками", опинився в оточенні відомих співачок

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 33-річний Стоянов засвітився в компанії молодих зірок з продюсерського центру Діми Монатіка. Поруч з ним на світській вечірці стояли 26-річна Ліда Лі і 17-річна Ніно. Показово, що Олександр опублікував два кадри. Один був зроблений посеред банкетного залу, а другий - на балконі. Виглядав артист дуже задоволеним.

"Діма, ти, звичайно, оточив себе неймовірними красунями! Ліда, Ніно, радий знайомству! І бажаю яскравого творчого шляху!)",- написав Стоянов, явно позаздривши Монатіку.

У коментарях артисту залишили масу приємних слів і колючих відгуків.

"Катя краще за всіх", "які красиві люди", "дійсно красуні!", "А де в цей час була Кухар?",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Олександр Стоянов і Катерина Кухар є однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Їхні стосунки почалися на сцені, де вони довгий час були партнерами. Як відомо, Кухар на 6 років старша за Стоянова. Крім цього, у неї є син від першого шлюбу.

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