Популярний український співак Костянтин Бочаров (MELOVIN), який був фаворитом Андрія Данилка під час Нацвідбору на Євробачення, вразив несподіваним талантом

Як передає Politeka.net, останнім часом артист переживає нелегкі часи. Нещодавно він розповів шанувальникам, що переживав нелегкі часи під час карантину. Це відобразилося на його емоційному стані і його творчості.

Пізніше артист випустив нову пісню і знову повернувся до активної діяльності. На свіжих фото він продемонстрував свій несподіваний талант. Виявилося, що хлопець чудово малює. На картині він зобразив вулкан, який, ймовірно, відображає його стан. Відзначимо, що співак використовував переважно темні фарби.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів і відгуків про картину.

"Не тільки співак, але і художник», «вже пора робити виставки», «який гарячий художник», «який він тут милий», «скільки стежу за тобою, завжди дивуюся, як можна бути таким талановитим», «щось дуже сильно ткнуло всередині», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Бочаров не став змінювати традиції і зробив фото в Одесі, на Тещиному мосту. Артист намагається робити такий знімок щороку.

Нагадаємо, що фаворит Данилко MELOVIN з новою зовнішністю здивував схожістю з мамою:"Сонечка".

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