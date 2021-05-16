Молодий і амбітний співак Melovin вразивновою зовнішністю
Артист, якого називають фаворитом Андрія Данилка, довгий час виступав з коротким рівним волоссям, яскравим макіяжем і лінзою, яка змінює колір райдужної оболонки ока. Однак нещодавно він вирішив змінити імідж. На новому фото артист показав, як виглядає зараз, передає Politeka.net.
Melovin блиснув кучерявою шевелюрою. Співак часто експериментує з волоссям. Раніше це стосувалося в основному кольору. Його вже можна було побачити з зачіскою наполовину білої, наполовину чорної, а також зеленими і червоними волоссям.
Відзначимо, новий образ Melovin сподобався його шанувальникам не менше попередніх.
"Які кучерики", "фото класне. Обіймаю прямо зараз", "кучерики 😍", "Привіт, красунчик", "кучерики", "Боже ці кучерики", "о, ці очі й кучері 😍 🔥" - захоплюються шанувальники співака.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
До Землі мчить величезний астероїд, з'явилося попередження NASA: коли це станеться
"Прощайте, діти": 27-річна вчителька передчувала свою загибель, брат розкрив деталі
Макаревич поділився враженнями про українські міста: "Ми проводимо дні в радості"
Настя Каменських в міні-бікіні змусила чоловіків заздрити Потапу: "Найсмачніша Баунті"
Зазначимо, нещодавно Melovin, який 11 Квітня відсвяткував своє 24-річчя, повідомив, що вирішив змінити імідж, і пояснив, чому відмовився від лінзи, яка була родзинкою його образу.
"Я розумію, що... якраз до 24 років я зрозумів, що не лінза робить Melovin, а Melovinделает лінзу і весь свій образ. Мені вона не потрібна і все", - сказала співак.
Нагадаємо, що проникливий Данилко на" масці "розсекретив свого фаворита MELOVIN: "присутність одного ока..."
Як повідомляла Politeka епатажний фаворит Данилко MELOVIN розбурхав позою на дивному ліжку: "настільки Гарячий, що…»
Також Politeka писала, що улюбленець Данилко MELOVIN отримав серйозну травму, з'явилися тривожні кадри з палати: "як же ти примудрився?"