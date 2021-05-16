Молодий і амбітний співак Melovin вразивновою зовнішністю

Артист, якого називають фаворитом Андрія Данилка, довгий час виступав з коротким рівним волоссям, яскравим макіяжем і лінзою, яка змінює колір райдужної оболонки ока. Однак нещодавно він вирішив змінити імідж. На новому фото артист показав, як виглядає зараз, передає Politeka.net.

Melovin блиснув кучерявою шевелюрою. Співак часто експериментує з волоссям. Раніше це стосувалося в основному кольору. Його вже можна було побачити з зачіскою наполовину білої, наполовину чорної, а також зеленими і червоними волоссям.

Відзначимо, новий образ Melovin сподобався його шанувальникам не менше попередніх.

"Які кучерики", "фото класне. Обіймаю прямо зараз", "кучерики 😍", "Привіт, красунчик", "кучерики", "Боже ці кучерики", "о, ці очі й кучері 😍 🔥" - захоплюються шанувальники співака.

Зазначимо, нещодавно Melovin, який 11 Квітня відсвяткував своє 24-річчя, повідомив, що вирішив змінити імідж, і пояснив, чому відмовився від лінзи, яка була родзинкою його образу.

"Я розумію, що... якраз до 24 років я зрозумів, що не лінза робить Melovin, а Melovinделает лінзу і весь свій образ. Мені вона не потрібна і все", - сказала співак.

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