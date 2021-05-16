Молодой и амбициозный певец Melovin восхитил новой внешностью
Артист, которого называют фаворитом Андрея Данилко, долгое время выступал с короткими ровными волосами, ярким макияжем и линзой, которая меняет цвет радужной оболочки глаза. Однако недавно он решил сменить имидж. На новом фото артист показал, как выглядит сейчас, передает Politeka.net.
Melovin блеснул кудрявой шевелюрой. Певец часто экспериментирует с волосами. Раньше это касалось в основном цвета. Его уже можно было увидеть с прической наполовину белой, наполовину черной, а также зелеными и красными волосами.
Отметим, новый образ Melovin понравился его поклонникам не меньше предыдущих.
«Какие кудряшки», «Фото классное. Обнимаю прямо сейчас», «Кудряшки 😍», «Привет, красавчик», «Кудряшки», «Боже эти кудряшки», «О, эти глаза и кудри😍🔥» - восхищаются поклонники певца.
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Отметим, недавно Melovin, который 11 апреля отпраздновал свое 24-летие, сообщил, что решил изменить имидж, и объяснил, почему отказался от линзы, которая была изюминкой его образа.
«Я понимаю, что… как раз к 24 годам я понял, что не линза делает Melovin, а Melovinделает линзу и весь свой образ. Мне она не нужна и все», - сказала певец.
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