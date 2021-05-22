Популярный украинский певец Константин Бочаров (MELOVIN), который был фаворитом Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, впечатлил неожиданным талантом

Как передает Politeka.net, в последнее время артист переживает нелегкие времена. Недавно он рассказал поклонникам, что переживал нелегкие времена во время карантина. Это отразилось на его эмоциональном состоянии и его творчестве.

Позже артист выпустил новую песню и вновь вернулся к активной деятельности. На свежих фото он продемонстрировал свой неожиданный талант. Оказалось, что парень превосходно рисует. На картине он изобразил извергающийся вулкан, который, вероятно, отражает его состояние. Отметим, что певец использовал преимущественно темные краски.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов и отзывов о картине.

«Не только певец, но и художник», «Уже пора делать выставки», «какой горячий художник», «Какой он здесь милый», «Сколько слежу за тобой, всегда удивляюсь, как можно быть таким талантливым», «Что-то очень сильно екнуло внутри», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Бочаров не стал изменять традиции и сделал фото в Одессе, на Тещином мосту. Артист старается делать такой снимок каждый год.

Напомним, что фаворит Данилко MELOVIN с новой внешностью изумил сходством с мамой: "Солнышки".

Как сообщала Politeka, фаворит Данилко MELOVIN в огромных очках показал себя за любимым делом: "Какие мощные...".

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN показал, как выглядит после новой смены имиджа: «О, эти глаза и кудри».