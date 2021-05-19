Популярний український співак Melovin показав себе за роботою в незвичайному образі

Костянтин Бочаров, якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка під час Нацвідбору на Євробачення, продовжує активно будувати свою кар'єру, радуючи шанувальників новим контентом. Як повідомляє Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram співак показав фанатам, як він виглядає за роботою в студії.

Так, Melovin зробив селфі в звукозаписній студії на тлі обладнання. Обличчя співака було майже повністю приховано за величезними стильними окулярами. На голові артиста красувалася червона шапка, поверх якої він надів навушники, необхідні при записі звуку.

Таким чином, артист злегка відкрив для шанувальників завісу, показавши свій творчий процес. Фанати не могли не оцінити такий крок.

"Тепер нам належить пережити майбутній нам soon. Всі готові?", "Ти в творчому процесі особливо привабливий", "які потужні окуляри", "твори, створюй, надихай", "більше ніж цей антураж тобі йде тільки сцена", "Кайф дійсно відчувається через фото", "те почуття, коли крім головного елемента фото розглянув ще й відображення в окулярах", "в очікуванні чогось прекрасного!", "Ти на Леді Гагу схожий", "робота, творчість, що може бути прекрасніше", - пишуть люди.

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