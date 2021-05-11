Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, показал себя в разное время
Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца), стал популярным после того, как прошел национальный отбор на Евровидение в 2018 году. В итоге на международной арене артист занял 17 место. Сейчас звезда активно ведет социальные сети, где показывает фанатам свою жизнь.
На фото, которые опубликовал Константин в Инстаграм, он показал, как изменился ша шесть лет. Бочаров каждый год делал фотографию на Тещином мосту. Как можно сразу увидеть, каждый год MELOVIN менял прическу.
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2021-2020-2019-2018-2017-2016", - написал Константин под фото.
"А третье от нас прятал", - написал фанат, отмечая, что кадр за 2019 год был до этого не опубликован.
Пользователи поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Как круто то, что года можно понять просто по цвету волос", "По этим фото можно проследить хронологию изменения цвета волос", "Эти фото - максимально в сердце и в душу. Родная Одесса - любовь", "В этом году по особенному счастлив!".
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