Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, показал себя в разное время

Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца), стал популярным после того, как прошел национальный отбор на Евровидение в 2018 году. В итоге на международной арене артист занял 17 место. Сейчас звезда активно ведет социальные сети, где показывает фанатам свою жизнь.

На фото, которые опубликовал Константин в Инстаграм, он показал, как изменился ша шесть лет. Бочаров каждый год делал фотографию на Тещином мосту. Как можно сразу увидеть, каждый год MELOVIN менял прическу.

"Не изменяя традиции уже 6-ой год подряд!

Листай карусель

2021-2020-2019-2018-2017-2016", - написал Константин под фото.

"А третье от нас прятал", - написал фанат, отмечая, что кадр за 2019 год был до этого не опубликован.

Пользователи поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как круто то, что года можно понять просто по цвету волос", "По этим фото можно проследить хронологию изменения цвета волос", "Эти фото - максимально в сердце и в душу. Родная Одесса - любовь", "В этом году по особенному счастлив!".

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