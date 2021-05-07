Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, рассказал о проблеме, в преддверии Дня матери поразил сходством с самой родной женщиной
Константин Бочаров (настоящее имя певца) набрал большую популярность в Украине после Нацотбора на песенный конкурс в 2018 году, пишет Politeka.net. В результате на "Евровидении" певец занял 17 место.
В одном из своих последних постов артист опубликовал фото с мамой и показал свой новый имидж в преддверии Дня матери, 9 мая.
"В предверии Дня самых любимых мам!) И пусть он будет каждый день! Любимая мама! Валентина Бочарова, продолжай вдохновлять себя и нас с Папой!) ✨🖤", - написал Константин.
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На фото Константин подарил маме Вале огромный букет розовых роз. MELOVIN выглядит очень ярко - с оранжевыми волосами и гигантских квадратных очках от солнца. Подписчики заметили невероятное схожство артиста с мамой, о чем написали в комментариях:
" Такі сонячні і красиві! Дуже тепле фото🤗 Мамі найкращі вітання від нас💜".
"А в голове у меня сразу детская песенка «Моя мама лучшая на свете...»🥰".
"Улыбки излучают свет. Прекрасны❤️😍".
"Счастья тебе и твоим прекрасным родителям, потому что они у тебя самые лучшие❤️".
"Ты очень сильно похож на свою маму".
"Дай Бог твоей маме здоровья 🥰🌺 Она красавица и хранительница семьи... Пусть в вашей семье царит любовь взаимная и тёплая.. уют и мир. Ты - лучший сын ❤️🙏".
Напомним, любимец Данилко MELOVIN получил серьезную травму, появились тревожные кадры из палаты: "Как же ты умудрился?".
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