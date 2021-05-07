Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, рассказал о проблеме, в преддверии Дня матери поразил сходством с самой родной женщиной

Константин Бочаров (настоящее имя певца) набрал большую популярность в Украине после Нацотбора на песенный конкурс в 2018 году, пишет Politeka.net. В результате на "Евровидении" певец занял 17 место.

В одном из своих последних постов артист опубликовал фото с мамой и показал свой новый имидж в преддверии Дня матери, 9 мая.

"В предверии Дня самых любимых мам!) И пусть он будет каждый день! Любимая мама! Валентина Бочарова, продолжай вдохновлять себя и нас с Папой!) ✨🖤", - написал Константин.

На фото Константин подарил маме Вале огромный букет розовых роз. MELOVIN выглядит очень ярко - с оранжевыми волосами и гигантских квадратных очках от солнца. Подписчики заметили невероятное схожство артиста с мамой, о чем написали в комментариях:

" Такі сонячні і красиві! Дуже тепле фото🤗 Мамі найкращі вітання від нас💜".

"А в голове у меня сразу детская песенка «Моя мама лучшая на свете...»🥰".

"Улыбки излучают свет. Прекрасны❤️😍".

"Счастья тебе и твоим прекрасным родителям, потому что они у тебя самые лучшие❤️".

"Ты очень сильно похож на свою маму".

"Дай Бог твоей маме здоровья 🥰🌺 Она красавица и хранительница семьи... Пусть в вашей семье царит любовь взаимная и тёплая.. уют и мир. Ты - лучший сын ❤️🙏".

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