Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, рассказал о проблеме, из-за которой пришлось переносить концерт

Константин Бочаров (настоящее имя певца) набрал большую популярность в Украине после Нацотбора на песенный конкурс в 2018 году, пишет Politeka.net. В результате на "Евровидении" певец занял 17 место.

Сейчас артист продолжает активно заниматься творчеством, получив большую популярность. MELOVIN по возможности дает концерты, ведь из-за пандемии что-то организовать становится намного сложнее.

В одном из своих последних постов артист рассказал о проблеме, из-за которой пришлось перенести его концерт «MÉLOVIN’s BIRTHDAY CONCERT», и теперь он состоится 11 июля.

"Из-за неустойчивой ситуации в городе Киев, возникли технические трудности с местом проведения. Мы до последнего не получаем ни одного подтверждения ни одну из подходящих под наш формат концерта площадку из-за страха руководства объявления повторного локдауна...", - написал Константин.

Сообщить о том, что концерт перенесен не получилось раньше, за что артист выразил свои сожаления.

"Обещаем Вам, что концерт обязательно состоится и будет грандиозным!🔥

С огромной любовью и преданностью к Вам! Ваш Мэл!", - написал артист.

"Очень жаль💔 но все что нас не убивает...", "Знаешь, все складывается так, как нужно. Значит увидимся 11 июля , как в прошлом году , уже как традиция) а я уже сдам диплом и госы и точно смогу поехать 😂", " Мэл, обожаю😂 Я всё увидела 😄 ладно, хоть настроение лучше стало. Спасибо 💫".

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