Популярный украинский певец Melovin показал себя за работой в необычном образе

Константин Бочаров, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, продолжает активно строить свою карьеру, радуя поклонников новым контентом. Как сообщает Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм певец показал фанатам, как он выглядит за работой в студии.

Так, Melovin сделал селфи в звукозаписывающей студии на фоне оборудования. Лицо певца было почти полностью скрыто за огромными стильными очками. На голове артиста красовалась красная шапка, поверх которой он надел наушники, необходимые при записи звука.

Таким образом, артист слегка приоткрыл для поклонников завесу, показав свой творческий процесс. Фанаты не могли не оценить такой шаг.

«Теперь нам предстоит пережить предстоящий нам soon. Все готовы?», «Ты в творческом процессе особенно привлекателен», «Какие мощные очки», «твори, создавай, вдохновляй», «Больше чем этот антураж тебе идет только сцена», «Кайф действительно чувствуется через фото», «То чувство, когда помимо главного элемента фото рассмотрел ещё и отражение в очках», «в ожидании чего-то прекрасного!», «Ты на Леди Гагу похож», «Работа, творчество, что может быть прекрасней», - пишут люди.

Напомним, фаворит Данилко MELOVIN показал, как выглядит после новой смены имиджа: «О, эти глаза и кудри».

Как сообщала Politeka, фаворит Данилко MELOVIN показал, что с собой сделал: "Уже шестой год подряд..." .

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN с новой внешностью изумил сходством с мамой: "Солнышки".